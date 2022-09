La manera de fer servir les xarxes socials que ens converteixen en suposats protagonistes encoratja un cert narcisisme que dificulta la relació amb els altres. Sense relacions amb altres personalment no només de manera virtual, sense amics reals, no hi ha desenvolupament de la personalitat. L’autoestima no la podem produir nosaltres, necessitem els altres. Qualsevol creixement personal depèn dels enllaços objectius, no pensats o imaginats. Per ser veritablement reals, l’altre que ens vol, l’altre que ens limita, l’altre que no pensa ni mira com nosaltres, és essencial, no ho oblidem si volem mantenir la nostra personalitat.