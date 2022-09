Maltractament ferroviari

La demanda d’usuaris de transport públic a Girona és aquest setembre un 50% superior a la de l’any passat. Un creixement propiciat per la rebaixa de tarifes, com mostra el fet que més de 18.000 gironins ja disposen de l’abonament gratuït de Rodalies fins al mes de desembre. I mentre la demanda creix, no s’acaba de veure el compromís del govern espanyol de posar el dia les infraestructures ferroviàries. Més enllà de les promeses pressupostàries, les xifres d’inversió real suposen un insult a la intel·ligència: l’any 2021 només es van executar un 18% dels 62 milions d’euros previstos a la xarxa de Rodalies de Girona. Segur que la «complexitat administrativa», que l’ajuntament de Girona ha al·legat aquesta setmana per justificar el retard de molts projectes a la ciutat, és també aplicable a les inversions en la xarxa ferroviària de l’Estat a Girona, però segur que no explica perquè el 82% dels recursos previstos no han arribat. Les dades d’inversió, que veuen la llum gràcies a la feina del diputat gironí Sergi Miquel, arriben pocs dies després del fiasco informàtic d’ADIF que va deixar desenes de milions de passatgers de Rodalies sense tren. Com diu un bon amic alacantí, «la Constitució pot reconèixer banalitats com que tots els ciutadans som iguals, però en la llei del tren, que dicta ADIF i beneeix el Ministeri del ram, hi ha ciutadans que sempre arriben tard».