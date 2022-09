La nova vida de la Geli al Grup 22

L’adéu definitiu de la llibreria Geli s’ha interpretat com una magnífica notícia «per al món del llibre, per la cultura i per Girona», segons, per exemple, un tuit entusiasta de Lluc Salellas, que compra fil per randa el que els responsables de l’establiment i els del Grup 22 han volgut vendre: que la Geli s’integra a la 22 «com a conseqüència lògica de la solidaritat entre les dues llibreries que sempre hi ha hagut», que part de l’equip de la Geli passa a treballar des de divendres al grup 22 i que progressivament els 40.000 llibres del fons històric de la Geli s’aniran integrant al nou catàleg.

D’aquella possibilitat que s’havia dit, inicialment, d’obrir un nou local al Barri Vell, no se’n parla. És millor per Girona, per la cultura i per al món del llibre l’entesa que ens van anunciar divendres, o hauria sigut, com a mínim més emotiu, veure la Geli reobrint en un altre local, mantenint-hi la seva essència, si és que això encara era possible? Segur que l’acord entre la Geli i el Grup 22 és una bona sortida, però fa l’efecte que serà d’aquelles notícies que impacten el dia que es publiquen i s’obliden per sempre més en un calaix. D’aquí un tres o cinc anys haurem de recordar de fer-ne balanç. I si l’entesa ha afavorit, o no, Girona, els llibres i la cultura.