Al tercer any, la festa del turisme a Masarac ressuscitarà

Segons les Sagrades Escriptures, Jesucrist, després d’haver estat crucificat pels jueus, el tercer dia va ressuscitar d’entre els morts. Dos mil vint-i-dos any desprès quelcom semblant li passarà a la popular i entranyable Festa del Turisme de les nostres contrades que, salvant distància en el temps i circumstàncies de tots tipus, no el tercer dia però si el tercer any, l’esdeveniment ressuscitarà per obra i gràcia del seu president, l’Antoni Escudero. I ho farà el proper dilluns dia 26 de setembre d’enguany amb igual esplendor i en el mateix marc on sempre s’ha celebrat, el Castell de Biart de l’empordanesa vila de Masarac.

Però no obstant, essent aquesta joiosa notícia en el món del turisme gironí molt positiva i esperada –ha estat comunicada a tots els associats a la federació per e-mail fa només uns quant dies–, queda esmorteïda per la publicada per Diari de Girona el passat dimecres segons la qual els onze representants de les diferents d’associacions empresarials que conformen la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines acabaven de reelegir president per aclamació al líder empresarial Antoni Escudero per un nou període, el cinquè, de quatre anys. L’elecció va resultar una vertadera marxa triomfal per al reelegit sense cap mena d’oposició per part dels onze representants amb dret a vot. És que en aquests moments, a les comarques gironines, Escudero és un líder empresarial indiscutible i indiscutit. L’avalen els més de quinze anys al capdavant de l’entitat amb una actuació prenyada d’encerts continuats havent resolt satisfactòriament a favor de la federació problemes vertaderament espinosos que semblaven irresolubles. Sovint enfrontant-se enèrgicament amb l’administració intentant evitar que es dictessin normatives perjudicials per al sector. Ara, amb el negre panorama econòmic que s’albira a partir de la propera tardor, segons tots els economistes, les dificultats que se li presentaran a Escudero per continuar desenvolupant la seva tasca de manera satisfactòria com fins ara segur que augmentaran de forma exponencial. Però, si ens atenem als precedents de la seva reiteradament demostrada capacitat de gestió, se’n sortirà. D’això ningú en dubte. I és que Escudero, tal com diuen els andalusos amb la seva gràcia característica: «ese tio es de ley».