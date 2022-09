Cortines de fum

Des del seu nomenament com a regidor de Seguretat Ciutadana (2019), Joan Plana, alcalde de Roses, és incapaç de resoldre l’enorme problema que suposa per al comerç local, la pau social, la imatge com a destinació turística i fins i tot per a la seguretat física de les persones (vianants i ciclistes per davant de tot), el fenomen «Top Manta», que envaeix cada nit el passeig marítim de Santa Margarida. Roses és l’última població –d’aquí fins al Garraf, Barcelona inclosa– on aquest «comerç» il·legal es pot continuar exercint de forma totalment impune, la qual cosa òbviament provoca un efecte «crida», que ha enfortit l’exèrcit de venedors furtius fins al punt que ja és pràcticament impossible passejar entre les seves falsificacions sense caure-hi a sobre o ésser assetjat a cada pas. Plana justifica el seu fracàs, i diu que han optat per «combatre» l’activitat il·legal requisant més falsificacions que mai, i evitar així «aldarulls» a la via pública, sabent que les úniques que eviten són les corredisses i baralles entre policies i venedors il·legals; no les que es produeixen entre els mateixos venedors o entre ells i els seus clients. I també penja una «cortina de fum» davant l’única realitat que tothom coneix: que el fenomen s’agreuja cada dia que passa. Per acabar d’«arrodonir» el seu hipòcrita relat, l’altre dia va fer venir el seu (quasi) company de partit, J. I. Elena, conseller d’Interior de la Generalitat, perquè tornés a prometre exactament el mateix que ja havien promès als nostres alcaldes els seus tres consellers antecessors: més cooperació, més implicació i més prioritat per part del Govern. Per acabar d’arrodonir la presa de pèl, Plana se’l va endur a passejar davant de mar, però en un horari que cap manter ha desplegat encara la seva mercaderia.

Un altre problema que en Plana tampoc és capaç de resoldre, és la pudor de merda amb la que Roses dona la benvinguda als seus visitants, just davant l’oficina de Turisme i els hotels Marina i Parc. Allà, un col·lector d’aigües fecals fa anys que dona problemes, que el Consorci és incapaç de solucionar. En Plana, que sí té collons per tractar-nos com a idiotes per explicar-nos que l’Estat ja ens donarà un altre milionet a canvi d’haver prescindit del que ja ens tenia assignat per a les piscines a l’antiga musclera, ha sigut incapaç d’aconseguir la reassignació d’aquests diners, per exemple, pel trasllat d’aquest col·lector a un altre indret, que segons tots els entesos, seria la solució més assenyada, definitiva i cara, lamentablement.

I així, podem comptar fins a mil. El que està clar, és que totes les decisions d’en Joan Plana tenen una única finalitat: que l’ajudin a tornar a sortir elegit alcalde d’aquí a poc més de mig any. Per aconseguir aquest objectiu, penjarà les cortines de fum que facin falta, ens pixarà a sobre per dir que plou tantes vegades com li convingui i no tindrà cap remordiment per enganyar-nos, sempre que l’ajudi a la seva «causa». I tot, amb el suport de l’oposició, és clar, que a Roses sembla que no existeix.