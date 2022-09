Robots per ajudar professors i alumnes

La gestió de les dades dels alumnes o l’avaluació són feines que consumeixen molt de temps al professorat. Tot i això, gràcies a la intel·ligència artificial i el machine learning, es poden automatitzar, si més no, en bona mesura. D’aquesta manera, els docents poden dedicar més hores a l’atenció personalitzada dels estudiants, cosa que sens dubte redunda en millors resultats acadèmics. Podria semblar que les aules no són els espais més adequats per aplicar tecnologies com la intel·ligència artificial o el machine learning, però recentment s’estan introduint aquests sistemes per facilitar la tasca dels professors i millorar el rendiment dels estudiants. Fins i tot es poden fer servir per reduir les tasques administratives i burocràtiques, les més incòmodes per als professionals de l’educació. Malgrat que no són tan habituals com en altres àmbits, els xatbots s’estan popularitzant en col·legis, instituts i universitats. Poden respondre preguntes freqüents dels agents que es relacionen amb els centres educatius. I, fins i tot, poden participar en l’ensenyament de conceptes simples i en la pràctica d’activitats bàsiques. Aquest programari informàtic i els dispositius sobre els quals opera no pretenen substituir les persones, sinó ajudar els seus usuaris, com passa en moltes altres àrees i sectors.