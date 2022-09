Tornar a la presencialitat

Tot i que sovint em fa certa angúnia sentir frases del tipus: «la pandèmia ha portat coses que han vingut per quedar-se», el cert és que hi ha una certa veritat. Per exemple l’ús de les mascaretes en determinats àmbits. A Àsia fa molts anys que en diferents països els seus ciutadans ja utilitzen aquesta protecció quan hi ha un elevat índex de contaminació als carrers o quan tenen un simple refredat. Ho fan com una acció de responsabilitat i respecte cap a la resta de persones per no contagiar-los. Aquí no teníem aquest costum i sempre que ens refredem anem escampant els virus alegrament. A veure si això ara canvia. Estic a favor de la mascareta en determinades circumstàncies com pot ser el transport públic o en actes on s’acumuli molta gent. La pandèmia, però, també ha comportat algunes actituds gens lloables. Entenc que durant molt temps s’havien de donar cites prèvies, però és que ara totes les administracions i serveis en fan un abús i no accepten els tràmits presencials. No tothom té garantit un accés als tràmits digitals i hi ha gent que es troba amb un mur amb l’administració. No accepten la presència personal i les cites prèvies no acaben tampoc de donar un bon servei. En realitat el que s’amaga és un dèficit de personal a tots els nivells i poques ganes d’atendre a la ciutadania.