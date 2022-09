Entendre el català

Si ens posem legalistes, a Catalunya hi ha dues llengües oficials que tenim el deure de conèixer i el dret d’emprar. Per tant, cap catalanoparlant no s’ha d’ofendre perquè algú se li adreci en castellà. El que no és normal és que si parlem català no ens entenguin.

I, el que tampoc no és normal és la mania entusiasta d’alguns catalanoparlants de canviar de llengua, no fos cas que es pensessin que som mal educats o, encara més, adreçar-se directament en castellà a desconeguts, especialment si són negres, orientals o musulmans.

Queda clar que els turistes, visitants i nouvinguts no tenen cap problema perquè els parlem en castellà, en francès o el que calgui.

Sembla que no tinguem clar que ningú no farà res per la nostra llengua si no som nosaltres mateixos els que la defensem. I si no tenim l’autoestima de parlar en català a Catalunya, veurem com els nostres nets deixen de parlar-lo.

Quan en un bar o en una botiga no ens entenen en català podem dir que la no-competència lingüística de qui ens atén el converteix en un incompetent amb escàs valor laboral. En quin país s’acceptaria que algú atengués al públic sense conèixer la llengua autòctona? Perquè resulta una evidència que qualsevol persona que treballa en una cafeteria, el primer dia a les 9 del matí ja ha de saber que dimonis és un cafè amb llet. I no saber-ho, és tenir mala llet. El gran Ovidi Montllor explicava que tenia un gos que entenia el valencià, tot i que no el parlava. Cap problema. Que ens entenguin, és mínim exigible. Ens cal militància i tenacitat i això no té res a veure amb ser amables i educats.

Us n’explico una de bona: L’any passat vaig acompanyar algú a fer una compra a una botiga de Barcelona. La persona amb que anava va demanar un mirall a la dependenta i aquesta, molt educadament li va dir que no sabia que era un mirall, que estava aprenent el català. Pareu deu segons de llegir i rumieu un moment que li hauríeu respost vosaltres. (tic, tac, tic, tac...) Ho heu pensat? Ara us dic la resposta que li va donar. Va ser sensacional: «Un mirall és un vidre que, per un costat té un tractament que fa que les coses s’hi reflecteixin». La dependenta va agrair l’explicació dient que ja coneixia una paraula més en català. Va ser una bona lliçó d’educada militància lingüística. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.