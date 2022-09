Ja fa temps que diuen que s’editen més llibres que mai! És ben curiós que això passi en una època en què molta gent ha abandonat la rutina de llegir el diari cada dia tot anant a comprar-lo al seu quiosc per fer-se la seva pròpia opinió, o comprar una revista interessant. Ignoro com van les ventes de llibres en general però el més xocant de tot és que s’editin més llibres que mai! quan les noves generacions i també les de més edat, han optat per mirar les pantalles dels seus mòbils per resoldre qualsevol dubte vital. És a dir: si parles amb algú, lluny de raonar el que li demanes, instintivament busca en el seu aparell portàtil, que per cert, mai l’oblida, per trobar la solució del problema o del text que discutim. O sigui, la seva opinió no val per a res doncs només ho ha llegit sense cap esforç i sense rumiar massa. És a dir: recita una còpia del que ha llegit i el que és més greu, és que no s’ha plantejat ni si val la pena contrastar aquella informació rebuda. No cal que digui, que viure o investigar més a fons la seva pròpia experiència del fet en qüestió ni s’ho ha plantejat! Si continuem així poden passar dues coses: una, que acabarem sent uns vulgars autòmats sense cap opinió personal i l’altre que els milers i milers de llibres, restaran molt tristos en les seves prestatgeries. Cal despertar!