Tard i parcial

Cas número 1: una família és desnonada per acumular quotes de la hipoteca impagades. Han estat pagant els darrers cinc anys puntualment, però els últims mesos els comptes no han anat bé, un dels cònjuges ha perdut la feina, i adeu molt bones. El banc deixa el pis desnonat, tancat durant anys amb altres pisos i cases de tota mena. Per fi, com que té tantes propietats després de les successives crisis, les treu amb comptagotes al mercat. Aquests són els objectius de tot bon ocupa. La família en veu diversos i es decideix per una casa a Palau de cinc milions d’euros. Per ocupar, millor fer-ho bé. I si és d’un banc, és una manera de venjança. És la serp que es mossega la cua.

Cas número 2: L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu (Junts), se’n va a fer el Camí de Sant Jaume. La policia li interromp les vacances per dir-li que han ocupat la seva segona propietat, un xalet en una urbanització del municipi on és l’alcalde. Va passar el 25 d’abril d’aquest mateix any i els ocupes van filmar amb el mòbil un vídeo. Balliu empunyava una destral davant d’uns ocupes que, sorpresos, li cridaven «de què vas paio!». I la veritat és que Balliu feia més por que quan Charles Bronson es cabrejava en el seu paper de justicier. Des de llavors s’ha convertit en heroi del poble i exemple per als qui vulguin en un futur fer justícia per mà pròpia.

Cas número 3: Els veïns d’un edifici paguen puntuals les despeses. Un pis es desocupa i al cap de poc temps és ocupat per un grup de delinqüents que venen droga al mateix portal on juguen els seus fills. El preu dels pisos cauen en picat, ningú més vol viure-hi, i si els veïns volen anar-se’n, per no conviure amb la delinqüència, han de malvendre les seves propietats.

Amb el temps s’ha tornat tan variats i complexos els casos de les ocupacions il·legals com una Hidra de Lerna, el monstre mitològic al qual cada vegada que se li tallava un cap n’hi creixien dos. Centrat en les ocupacions en què es provin altres delictes, com si ocupar una casa ja no ho fos, aquesta setmana el Departament de Justícia va anunciar la modificació del Codi civil català. El Departament de Drets Socials modificarà, per part seva, articles de la llei del dret a l’habitatge. El moviment dels engranatges de la Generalitat arriba tard i parcialment. És necessària i urgent una legislació que contempli tots els casos que la llei continua deixant al marge.