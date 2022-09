Ens costa d’entendre com alguns polítics d’Andalusia aprofiten certes ocasions per mostrar-nos una mena de manca de simpatia, envers els catalans. Recordem quan un d’ells, l’Alfonso Guerra, no va parar fins que ens varen retallar l’Estatut del 2010, que havia estat aprovat a Catalunya, i se’n va vanagloriar manifestant públicament que l’hi havia passat «el cepillo», el ribot. Des de llavors, quan hi ha hagut alguna mena d’eleccions, certs polítics que s’hi presenten, en el seu parlament, aprofiten per criticar Catalunya, sense que vingui a to, sols per tal de guanyar simpaties. Fins i tot el President Sánchez en un discurs fet no fa massa, els va manifestar que en el seu dia va intervenir en la sot missió al Govern de Catalunya del 155, per tal de fer-se veure. I entre altres qüestions, ara per acabar-ho d’adobar, el Govern Andalús acaba de suprimir l’impost de patrimoni, la qual cosa seria, tan sols, cosa d’ells, sinó fos que han deixat molt clar que la intenció, com a Madrid feu la Sra. Ayuso, és per atraure empreses catalanes.

No soc pas polític, soc una persona gran, a qui no agrada haver fer aquesta mena de crítica, però que voleu que us digui, a molts catalans , com a mi mateix, ens ha sabut greu i ens ha posat molt tristos. Tan bonica que seria la bona avinença de tothom. És el nostre humil parer.