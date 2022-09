Medi ambient i transport públic

Vull creure que totes les persones aspirem a viure en una societat sana, equilibrada i en harmonia, tant respecte als nostres conciutadans com amb la natura que ens envolta. I quan parlem de temes generals és fàcil obtenir consens, especialment quan recriminem que són els altres els que han de canviar els seus comportaments i les seves pràctiques. És més difícil el consens quan es proclama que el canvi, o els canvis, han de començar des de baix, amb el compromís de cada persona, de cada família, de cada col·lectiu. És molt fàcil coincidir en l’afirmació que la societat, el món, ha de canviar, i molt problemàtic quan s’afirma que, simultàniament, cadascú de nosaltres també ha de canviar.

El tema del medi ambient, el canvi climàtic, la sostenibilitat dels nostres boscos, rius i mars ens hauria de fer perdre la son, pensant en les generacions futures. Cal que prenguem consciència personal i col·lectiva que tenir cura del medi ambient, de tots els elements de la natura dels que les persones en formem part, i de l’imprescindible equilibri entre urbanisme, mobilitat, treball i convivència és responsabilitat de tots.

Cal partir del particular per poder arribar a l’universal. És necessari començar pels municipis i barris per arribar a les institucions nacionals i supranacionals. El camí és llarg, però, malgrat totes les dificultats, la nova consciència humana sobre la necessitat de que anem amb compte, sense esperar salvadors prodigiosos, i de tenir cura del medi ambient i la natura, s’està obrint camí. Sabem que no és racional barallar-se per una bandera o un escut, sabem que la vida limitada i amb data de caducitat és element que ens iguala a tots els humans. Però massa vegades ho oblidem.

El consum desbocat i impulsiu, el tribut diari que paguem pels cotxes i vehicles que ocupen i contaminen les nostres ciutats, ens ha de qüestionar. Els responsables polítics de les nostres ciutats i pobles tenen una gran responsabilitat i cal que siguin els primers a treballar per impulsar canvis beneficiosos per incrementar el respecte al medi ambient i la salut de tothom. I el transport públic és una eina de primer ordre. Un transport públic àgil, eficient, degudament coordinat, assequible econòmicament i en horaris sovintejats, és un element importantíssim per impulsar el seu ús habitual per la ciutadania, i per reduir la contaminació i l’ús irracional del vehicle privat. La coordinació del transport públic entre la ciutat i els pobles de la rodalia, la creació d’aparcaments dissuasius gratuïts extraradi de la ciutat o població, facilitant el desplaçament als diversos barris de la ciutat, contribuirà, sens dubte, a una millora del medi ambient i de la salut.