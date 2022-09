És una vergonya com tenim el transport ferroviari al nostre país. El meu fill ha d’agafar el tren per anar de Girona a Barcelona i a l’inrevés. Normalment els horaris ja són aproximats, ja que és impossible que cap tren vagi amb el seu horari, motiu pel qual és difícil saber si arribarà a l’hora a classe o no. Ara s’han afegit a l’equació les obres, i anar a buscar el tren a Sant Andreu Comtal és una odissea pròpia d’Homer. Cada dia hi ha aglomeracions, motiu pel qual només permeten accedir a les andanes de 150 en 150, però clar, sembla que qui informa de les andanes no està al dia, ja que no n’encerta cap, i on ha dit andana 2 en realitat el tren arriba a la 1. Tot això provoca que la gent que hi ha a l’andana quedi allà bloquejada fins amb sort el següent tren, donat que els atrapats no tenen opció de retrocedir per l’aglomeració de gent que espera a la estació. Algú amb 2 dits de front podria posar ordre en aquesta ignominiosa estació de tren abans que algú prengui mal? Tan difícil és organitzar una cua com als parcs d’atraccions i informar de manera correcta de les andanes per on hi ha prevista la sortida dels trens? El nostre transport ferroviari ha de ser dels pitjors del món, més propi de repúbliques bananeres.