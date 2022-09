La cinquena revolució industrial

Les transformacions de gran importància i abast se succeeixen en terminis de temps cada cop més curts, com s’indica en un dels documents de referència en aquest àmbit, Welcome to Industry 5.0, editat per Universal Robots. Quan es parla d’indústria 5.0, es posa l’èmfasi en la col·laboració entre humans i màquines. Així, es guanya en personalització i rapidesa, s’avança a la feina amb cobots (robots cooperatius) i es garanteix el respecte al medi ambient. L’enginyeria i el canvi tecnològic han passat successivament pel vapor, l’electricitat, la informàtica i l’eclosió digital. A les darreres dècades, el progrés funciona «com un catalitzador poderós, però inimaginable», en paraules de Yanbing Gao, autor d’un altre informe ineludible a l’àrea, An Overview of China’s Industrial Metaverse in 2022 and Beyond. A parer seu, «el símbol d’aquesta nova era serà el metavers industrial». «En crear un món virtual que interactua amb l’economia industrial real –afegeix Gao–, es construeix un sistema de fabricació intel·ligent hologràfica que gestiona el cicle de vida complet dels productes i que permet que les empreses i els consumidors s’uneixin». En síntesi, «el metavers industrial seria com una internet industrial millorada». Els analistes d’EqualOcean Intelligence creuen que caldrà cobrir uns 9 milions i mig de llocs d’aquest tipus per a l’any 2025.