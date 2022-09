El 14 de setembre em disposo a desplaçar-me juntament amb la meva mascota (gata domèstica) dins del transportí. Viatjo en el Metro de Barcelona i després en tren de Rodalies, quan arribo a l’estació del Nord de Barcelona no m’autoritzen que la mascota viatgi al celler de l’autobús. No em responen a que es deu aquest canvi de norma vigent des de 1/ setembre /2022. M’intueixo que es deu a que no hi ha compartiment per bicicletes, maletes, transportí. Sol·licito que l’empresa Sarfa canviï aquesta norma en tots els seus autobusos, com si que es permet en altres companyies d’autobusos.

Des d’Europa s’aconsella als governs fomentar el transport públic, abaratint preu dels bitllets, ampliant horaris i serveis, per evitar el cotxe privat i perquè el canvi climàtic no afecti tant les noves generacions. Sarfa aconseguirà que augmenti la contaminació i que augmenti el trànsit a les carreteres. Espero que es permeti que els viatgers puguin desplaçar-se amb les seves mascotes degudament amb la seva cartilla sanitària, i que es respecti els soferts viatgers que som molts.