Tot sovint els caps de setmana solia anar a restaurants de muntanya a fer esmorzars de forquilla i molts de cops trobava grups de ciclistes que feien el mateix, observava que els àpats que es cruspien eren abundants amb viandes, vins i licors, em sobtava que tot seguit pugessin a les bicicletes i enfilessin carretera amunt o avall, carreteres de muntanya estretes i plena de corbes.

Tots ens trobem algun cop que has de quasi parar el cotxe perquè un munt de ciclistes ocupa tota la via i alhora fent petar la xerrada i em pregunto, jo mai ho he vist, aquests ciclistes no els hi fan mai la prova d’alcoholèmia com a prevenció o estan exclosos?.