En els darreres dies han coincidit a l’esfera internacional dos esdeveniments que ens poden donar algunes claus sobre el futur de la democràcia, al Regne Unit i a Ucraïna. A Ucraïna, on des de fa set mesos es lluita per la llibertat i per un sistema democràtic, la guerra ha fet un gir inesperat. L’exèrcit ucraïnès ha aconseguit trencar les línies russes a l’est del país. Segons algunes informacions hi hauria reprès el control de vint pobles i ciutats. Les tropes ucraïneses a més ultimen la seva contraofensiva a la regió de Khàrkiv. Aquests avenços han estat possibles gràcies al material militar i a la informació que facilita els països occidentals, però fonamentalment gràcies a la moral de la tropa i dels civils que s’han defensat de la invasió amb una determinació excepcional. Des del febrer ens ha sorprès a tots l’energia despertada per una invasió injusta.