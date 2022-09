Quan, a hores d’ara, es copsa pels mitjans, que els usuaris del tren de les línies R1R2,Nord i R11,amb molt de malestar i confusió expressen el seu enuig amb les conseqüències negatives de les obres de l’Estacio de la Sagrera em ve al cap que si volem un país equibrat, sostenible i amb justícia social hauríem de començar a albirar una Catalunya vertebrada pel ferrocarril, tant per a passatgers com per a mercaderies.

No hi ha dubte que les obres en infraestructures són necessàries, però s’han de planificar correctament. Catalunya, més que mai, necessita un tren que doni servei a l’economia i la qualitat de vida dels seus ciutadans.