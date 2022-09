Conciliar a les dotze de la nit

El pitjor del debat de política general no va ser l’enèsima andanada de Junts contra ERC reclamant que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança: tal com els va replicar el president, ja saben on hi ha la porta. El pitjor van ser els horaris: uns partits que fan bandera de la conciliació no poden començar un debat a dos quarts de dotze del migdia i acabar-lo prop de mitja nit. Llavors s’omplen la boca de reforma horària, d’optimització del temps, i avancen l’inici del curs escolar, però a l’hora de veritat, l’exemple que donen és pèssim. Si ens hem de fiar d’aquesta gent avançar cap a la conciliació, ho portem clar.

El problema és que, dins de la seva bombolla, als polítics i als seus assessors, això els sembla normal. Donen per suposat que tothom -ciutadania i periodistes- estarà pendent del que diguin a qualsevol hora. I en el cas dels periodistes és veritat -la dependència que tenim de les declaracions a vegades és malaltissa-, però pel que fa a la resta de la ciutadania, estic segura que ni una sola persona va deixar de veure Netflix, el partit de la selecció espanyola o el documental sobre les urnes de l’1-O per escoltar la proposta d’ «acord de claredat» d’Aragonès. I menys quan, a hores d’ara, aquesta ja ha estat rebutjada pel govern espanyol.