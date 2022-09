Ja fa setmanes que vaig veure per televisió, les festes populars com les del País Basc, Toledo, etc., que consisteixen en arrancar el coll d’un ànec. És evident que no hi estic gens d’acord pel fet de fer patir un animal d’aquesta manera, però el que em va cridar més l’atenció és que ara l’indefens ànec sigui de goma! Per un costat vaig pensar que era una bona idea però, després de rumiar-ho molts dies, ara veig que és ridícul. Diria que és una humiliació pels mateixos humans. Si, per raons lògiques, deixes de matar a unes aus vives d’aquesta manera tan cruel, no entenc el simbolisme de matar a uns ànecs de goma. Si pensem així, a partir d’ara, les corrides de toros es podrien fer amb bovins de goma teledirigits i poder cantar els «oles» típics d’aquest esdeveniment taurí.

La lluita entre els humans i els animals és de tota la vida. Ara, tothom està d’acord en caçar el porc senglar per evitar més accidents. Per tant, substituir-los per bèsties de goma, em semblaria una aberració. Cal acceptar que la vida va canviant i no cal fer més comèdies referents al sofriment gratuït dels animals en general.