No hi ha manera de sortir-se’n: sembla que la moderació ja no tingui lloc al món contemporani.

O bé estem pendents tot el dia de la salut i el benestar corporal, amb atencions que poden arribar a ser obsessives sobre què mengem, els exercicis que fem o els detalls que els altres veuen en el nostre aspecte, l’atractiu d’un cos bell; o bé, al contrari, ens deixem anar, fem panxota, no prenem cura de quines reaccions despertem en els altres o, fins i tot, posem en perill la salut amb substàncies o costums descontrolats. Cal parar-se a pensar: quin paper juga el cos a la nostra vida? Com valorem les persones: per dins o per fora? I força altres temes. És una de les raons per les quals m’alegra adonar-me’n que la primera conferència de la 5a temporada de «Filosofia a l’abast», a la cèntrica Biblioteca Rahola de Girona, sigui «El culte al cos: una nova religió?». Estic segir que el dilluns, dia 3 d’octubre, valdrà la pena escolar a la Irene Quintana. Les sessions de l’Associació «Filosofia ara» mai deceben.