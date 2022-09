De la mateixa manera que el passat mes d’abril, des de l’ADAC/Plataforma per la Llengua del Gironès, vàrem criticar amb contundència el fet que l’Ajuntament de Salt participés en un mercat de furgoteques que ells varen anomenar Food Truck Market and Co, una fira d’àmbit local/comarcal que bandejava el català, ara volem felicitar a l’alcalde Viñas i a tota la corporació municipal pel fet d’anunciar i promocionar la 24a Fira Internacional del cistell, en català en tot l’àmbit local/nacional.

Desitgem el millor èxit a una fira que després de 24 anys està del tot consolidada i, en tractar-se d’un esdeveniment internacional, aquest any té a Portugal com a país convidat, els animem a fer-ne promoció en portuguès, anglès, francès i tots els idiomes que calguin allà on creguin més convenient, però a Catalunya, en català.