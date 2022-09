Junts a Girona, un nou ridícul

Citar Tarradellas és el recurs fàcil quan es vol parlar de situacions com la recent renúncia d’Assumpció Puig a optar a l’alcaldia de Girona. Sí. Escriure que «en política es pot fer de tot menys el ridícul» és caure en el fossat de les frases fetes. Però, també és una veritat com un temple. A Girona, Junts ha fet el ridícul. I no és el primer cop. El grotesc capítol del 2016 amb Carles Puigdemont obligant a renunciar a una desena de candidats per nomenar el número 19 de la llista, Albert Ballesta, i la posterior marxa d’aquest al cap de menys de dos mesos n’és el millor exemple. També es podria recordar el mai prou ben explicat pas enrere de Carles Mascort el 2007 que va propiciar la primera candidatura de Puigdemont a l’alcaldia de Girona i el punt de partida de la seva carrera política.

Assumpció Puig podria haver estat una interessant alcaldessa de Girona. Però no ha tingut temps de detallar les seves idees ni, tampoc, ha demostrat saber com fer-ho sense l’ajuda d’un partit que l’ha deixat tirada des del primer dia. Ara bé, amb el poc que li hem sentit, està clar que té idees sobre trànsit i contaminació dins de la ciutat, sobre recollida de residus o respecte a la necessitat de fer polítiques conjuntes amb la resta de municipis de l’àrea urbana molt més agosarades i ambicioses de les que s’han fet els últims anys a la plaça del Vi. No sabrem mai si la ciutadania l’hauria avalat amb els seus vots o si el seu pas per l’Ajuntament, com a alcaldessa o com a regidora, hauria complert amb les expectatives.

No ho sabrem perquè, un cop més, els egos particulars i les ganivetades internes de dins els partits han passat per sobre dels interessos de la gent. Un tot per al poble, però sense el poble que, en el cas de Junts a Girona, es pot reinterpretar com tot pel partit però sense les persones del partit. Una ment pensant decideix que Marta Madrenas ja estava massa vista. I, encara que, pocs dies abans de l’anunci, a l’actual alcaldessa se la veiés il·lusionada per continuar, es decideix que Assumpció Puig era la millor opció perquè l’espai exconvergent retingués l’última gran alcaldia que li queda a Catalunya. Això sí, el nom s’imposa sense consultar-ho amb militants, votants i dirigents locals. Una manera de fer que, com havia passat amb el cas d’Albert Ballesta, ha acabat explotant a la cara de qui va prendre la decisió. El que havíem dit, un nou ridícul.