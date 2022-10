En nom de la família de la Rosa Vilà i Massanas del barri de Sant Narcís de Girona, us volem adreçar l’agraïment a totes les persones que, d’una manera o altra, ens heu fet arribar les mostres de condolença. També especialment a tot l’equip mèdic del Hospital Dr. Trueta format per l’equip d’Oncologia del Dr. Bernardo Queral, Dr. Josep Major, ... als serveis de psicologia, sanitaris i personal mèdic, al Cap de Can Gibert. Ens hem sentit molt ben atesos en aquests darrers mesos, malgrat la llarga malaltia que durant 19 anys la mare ha estat lluitant, amb els tractaments, sessions químio i ràdio i a traves de la medicació que degudament se li ha receptat. També al servei de Peregrinació a Lourdes de Hospitalitat de Girona amb la Dra. Carme de Castro al capdavant, a la Fundació Oncolliga amb la Lluïsa Ferrer i la Paqui Badosa que en tot moment han mostrat la proximitat, predisposició i estima a la mare la Rosa; també a les associacions del barri de Sant Narcís (AV Sant Narcís) Carme Castel, Col·lectiu de Dones, Carme Pagès, Maria ... al Centre Cívic Päivi Garriga, a l’Ajuntament a l’alcaldessa Marta Madrenas i la resta de regidors/es, i a Santa Eugènia Banc del Temps, Belen Álvarez, que ha participat d’una manera molt estreta durant aquest anys; a la Parròquia de Sant Narcís a Mn. Benet Gali per l’acompanyament i temps de pregària que ha dedicat, a les germanes del Institut de Religioses de Sant Josep i a tots els veïns i veïnes d’aquest barri de la ciutat de Girona, del pla de l’Estany on havia nascut la mare i d’arreu que ens heu fet arribar missatges, i trucades de suport i agraïment a la mare: una lluitadora, valenta i decidida ciutadana d’aquesta vila.