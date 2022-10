Hi ha psicòlegs que ens explicaran com sorgeixen les idees al cervell. Psiquiatres que es complementaran tot buscant en el misteri de les connexions simpàtiques l’espurna que encén la creativitat. Ho deia un prestigiós il·lustrador, que va dedicar en un temps de la seva vida a esbrinar com es que ocorrien certes idees. Una cosa és no tenir el fracàs, ens explica en una entrevista. A vegades agafo un llibre i surto a caminar i torno amb una nova perspectiva. Però, al final, gairebé sempre aconsegueixo el que pretenc.

Hi ha persones que treballen millor de nit, així els succeeix a molts escriptors i artistes. Trobo que just abans de ficar-me al llit experimento un moment molt creatiu. La meva ment està relaxada, no pensa en les obligacions diàries. Sovint ens passa que una idea inesperada se m’acosta. Per això, guardo un quadern i un bolígraf a la tauleta de nit, per si de cas. Canvia la seva sensibilitat perceptiva, quan la nit està molt avançada. Llavors, sóc propens a reflexionar i preocupar-me. Es potser el moment menys fructífer per a les idees. De tant en tant, sinó amb alguna idea per alguna historia, l’anoto enmig de la foscor. Al matí, en general m’adono que no va ser la genialitat que vaig pensar que era. Tot i així, crec que és fascinant la capacitat de funcionar del nostre cervell mentre dormim. Aquest interès per l’activitat de la ment. Jo crec que els somnis ajuden a apartar els problemes i veure’ls sota una nova llum i alhora diferent. Penso que crear un somni, és un camí clar cap a la felicitat i alhora, és una eina per fregar amb les teves lluites tot compartint el propi buit. Això, ens ajuda a que els altres es sentin menys sols.