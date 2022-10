Molt a millorar a la FP

Uquesta setmana, un cop completat el procés de matriculació, la Generalitat celebrava que només 1.200 persones s’havien quedat sense plaça a Catalunya. Patronal i sindicats, a qui costa posar d’acord, van tardar poques hores a reaccionar, i acusen el govern català de fer trampes. Xifren en més de 15.000 alumnes els alumnes que volien cursar FP i que finalment no ho podran fer. Ho atribueixen a una mala planificació del sistema, denunciant que el departament d’Educació no ha concertat cap més línia d’FP, desaprofitant la capacitat dels centres. Mentrestant, hi ha milers de places vacants per estudis que ningú vol cursar.

Fa poc més de mig any, a les comarques de Girona es va crear una taula per impulsar la formació professional amb presència de l’administració, la patronal i els sindicats. Aquell dia, la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral insistia que era «molt important comptar amb la visió dels sectors social i econòmic del territori per fer la diagnosi del moment i assegurar que l’oferta i l’orientació formativa s’adeqüen a la realitat del sistema productiu». Bones intencions que han topat amb la realitat d’un sistema que necessita millorar molt. Per fer la bona diagnosi que reclamava la delegada, calen dades fiables, i no sembla que l’administració les hagi proporcionat.