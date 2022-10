Córrer al darrere del vent

A Girona el darrer tancament va ser el del restaurant Boira. Ho va fer a principis d’aquesta setmana com el seu nom indica, com una lleu boira en despuntar el dia. Aquest s’encadena a una sèrie de tancaments de comerços que s’havien tornat part de la ciutat. Qui no recordarà una tarda en alguna de les taules, perdent el temps, mirant l’Onyar. O a la terrassa, a l’estiu, deixant sentir amb gust aquell airet que arribava del Pont de Sant Agustí. O aquella breu escena que tot gironí reconeixia de la pel·lícula Soldados de Salamina, al seu interior, i que en veure-la un cridava: jo hi vaig ser!

I no és que un sigui un nostàlgic empedreït, però en anar-se’n així sense més ni més, sense una vetlla o sepultura, així fos a l’estil New Orleans, amb una alegre banda de jazz de comiat acompanyant un gòspel, o una última ronda, un es queda com esperant les disculpes.

No ens han de demanar perdó, els seus propietaris, ni de bon tros. És la sensació. Desapareix un lloc que havíem fet nostre i que havia esdevingut part de la nostra història. El mateix sentim amb el tancament els cinemes Albèniz de Girona després de quaranta anys de projectar pel·lícules. Què serà d’aquelles sales on perdíem el temps a la sessió golfa de la una de la matinada? Que serà de les seves butaques, d’aquella olor de les crispetes de blat de moro i els crits dels nens festejant les aventures (segons la generació) dels Cazafantasmas o de la Patrulla Canina?

Està passant amb els telèfons públics. Bruts i en desús, se’ls emporten les grues. Fa vint anys qui escriu feia cua en el que es trobava a un costat del Pont de Pedra, sobre la plaça Catalunya, per trucar a l’Argentina amb monedes de dos euros que queien amb pes al seu interior. El que va passar amb la llibreria Geli de Girona és més del mateix, després de 143 anys d’història. Encara que es tracti d’una fusió amb la Llibreria 22, el negoci, el seu corredor ple de llibres, ja no serà on sempre, i és una pena.

La ciutat antiga, la Girona d’abans, s’esgota i una de nova arriba i la renova. I fa la sensació que entre la pandèmia i el present ho fa molt de pressa. A corre-cuita. Com mai abans havia passat. Alguna cosa de nosaltres se’n va amb ella. És com si esperéssim a la porta d’aquells locals que ara estan tancats o convertits en una altra cosa que se’ns donés alguna explicació, alguna excusa. És un proverbi rus el que explica: «enyorar el passat és córrer al darrere del vent». Hi afegiria: que no s’atura a esperar-nos.