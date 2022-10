A mig any de les eleccions

Amig any de les municipals, a Girona, el més calent continua a l’aigüera. Junts s’hi ha fet mal a l’hora de trobar el candidat que rellevi a Marta Madrenas i en això estan, buscant-lo a cops de colze en comptes de plantejar un projecte amb cara i ulls per a la ciutat. ERC ha avançat feina, sap des de l’hivern passat que Quim Ayats, ara vicealcalde, serà l’alcaldable, com ja va passar el 2019. Però tampoc sembla que el full de ruta estigui massa definit. Ayats, també regidor de Cultura, fa temps que té sobre la taula la demanda de Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, sobre la necessitat de dotar la ciutat d’un nou teatre donades les mancances del Municipal. Ni sap ni contesta, quan, precisament, la cultura, hauria i podria ser un dels motors de Girona.

El drama també és a l’oposició, no es pensin. El PSC tornarà a presentar Sílvia Paneque, a qui tot i que el govern li ho ha posat fàcil per la seva falta de trempera, tampoc ha acabat de presentar mai una alternativa trencadora. Al seu dia semblava que podria ser-ho Guanyem, segona força més votada el 2019, i amb l’aval d’haver fiscalitzat el govern des de l’oposició amb Lluc Salellas. Aquesta és la fotografia a vuit mesos del combat, perquè la resta d’opcions que hi pot haver ara mateix són insignificants.