Els que esteu a la política, els que gestioneu, els que maneu; realment us interessa Catalunya i la seva gent? o sols és el vostre «modus vivendi»?

No sou capaços d’aconseguir els 20.000 milions que ens deu l’Estat, no teniu intenció d’eliminar els impostos de patrimoni i successions, us deixeu enredar una i altre vegada pels governs de Madrid.

No sabeu, no voleu o no podeu, però la gent del carrer n’està farta, ni us creu ni us valora, sols els que teniu endollats dins els govern i l’administració.

Hi ha gent de bona fe i idealistes, sincers i honrats, n’hi ha d’altres que es mouen a l’ombra i mica en mica, els anem coneixent a tots.

La il·lusió d’assolir la nostra independència, l’heu fet servir molts de vosaltres per col·locar-vos bé, però el poble de Catalunya us girarà l’esquena amb una aclaparadora abstenció. Ideals molt pocs, ganes de poder moltes.