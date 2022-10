El joc de l’u, dos, tres, quatre...

Pel títol podria semblar que avui parlaré d’algun programa de televisió. Doncs no, el joc fa referència a l’estrambòtic sistema pel qual diferents promotors van presentant els seus projectes per la construcció d’un parc industrial de generació d’energia elèctrica eòlica davant del golf de Roses, a una zona que anomenen LEBA-2.

El joc va començar l’any 2021 i ara ja tenim quatre propostes: Tramuntana, amb 65 aerogeneradors de 252 m d’altura; Gavina, amb 36 de 250 m; Medfloat, amb 5 de 201 m (aquest s’anomena com experimental) i des d’aquesta setmana, el Catwind amb 86 de 250 m. Un autèntic joc dels disbarats: damunt de la taula del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, quatre promotors diferents lluiten per plantar quasi 200 monstres de més de 200 m d’altura a pocs quilòmetres de la costa de l’Empordà. Un veritable joc de disbarats.

El més curiós de tot plegat és que ho volen fer a una parcel·la del medi marí que encara no ha estat qualificada com apte per aquesta mena d’enginys. És a dir, que ara mateix seria il·legal plantar-hi una sola torre. Són promotors avançats a la llei, que molt segurs han d’estar per jugar-s’hi els diners (no pocs) quan a més està suspesa la normativa de tramitació de parcs eòlics marins de més de 50 MW (només l’experimental de Medfloat es salva d’aquesta limitació). I per anar obrint boca, tots han iniciat la cursa per obtenir una avaluació favorable per l’impacte del seu projecte. És curiós: quan encara en teoria no se sap si es podrà construir aquí el parc que ambicionen, el sotmeten a avaluació d’impacte.

La llei que regula el procediment determina que hi ha una fase de consultes voluntàries (ara en diuen potestatives) on els promotors presenten un document inicial que bàsicament inclou una breu descripció del projecte, una diagnosi del territori i una primera avaluació d’impacte. Aquest document el Ministeri el remet a diversos estaments (administració local, autonòmica, ONG’s, pescadors, científics, etc.) perquè hi diguin la seva i amb les respostes rebudes comuniquen al promotor quin ha de ser l’abast mínim de l’estudi definitiu d’impacte ambiental.

I en aquesta fase estem ara. Donat que hi ha quatre promotors, disposem ja de quatre documents diferents que en total (sense els annexos) són 1241 pàgines de literatura pseudo-científica, que en la meva condició de tafaner informat, he llegit fil per randa. Em pregunto si donat que tots els projectes es situen a un mateix territori, amb uns aerogeneradors i sistemes de fondeig bàsicament equivalents, no hagués estat millor un únic informe de qualitat (potser realitzat per un organisme científic) per a determinar l’abast de l’estudi d’impacte. Però no, cadascú diu la seva; fins i tot, una mateixa empresa consultora ha fet l’estudi per dos promotors i en cada cas afirma coses diferents! El que he dit: un veritable joc de disbarats.

Disposar de quatre documents m’ha permès fer un exercici (malèfic si voleu) de l’anàlisi comparativa, amb conclusions força interessants. Per exemple, tothom reconeix que el paisatge s’altera per la presència permanent durant tota la vida del projecte, d’unes màquines de més de 200 metres d’altura, a prop de la costa. Doncs bé, per uns mateixos aerogeneradors situats a un mateix lloc, el document de Tramuntana diu que provoquen un impacte molt elevat, el de Catwind només parla d’intensitat baixa o mitjana (i això que una mateixa empresa ha fet el document per tots dos promotors), el de Gavina afirma que és un impacte entre compatible i moderat i el de Medfloat qualifica l’impacte entre compatible i sever.

Un altre exemple: l’impacte sobre les comunitats dels fons marins. Tramuntana, diu baix; Catwind, baix; Medfloat, entre moderat i compatible; Gavina, compatible. I amb relació als cetacis, abundants a la zona: Tramuntana qualifica l’impacte de baix; Medfloat, de compatible; Catwind i Gavina, ni en parlen. O la pesca, que Tramuntana diu que serà negatiu i d’alta intensitat; en canvi, Medfloat afirma que serà positiu. Déu n’hi do quina diversitat d’opinions! Amb qual ens quedem? Qui diu la veritat dels quatre promotors que volen construir un parc eòlic marí?

I podria continuar aportant exemples de com una mateixa situació és valorada de manera molt diferent a quatre documents que pretenen una anàlisi científica i objectiva. Gosaria dir que els mateixos promotors provoquen dubtes raonables en relació a quin serà l’impacte real que provocarà la implantació del parc d’aerogeneradors davant del golf de Roses.

Segons la meva opinió, el més destructiu de tot (més enllà de les diferències substancials en la valoració de l’impacte) dins de l’anàlisi comparativa que he fet és una frase del document de Medfloat (pàgina 2): «encara que existeixen actualment altres projectes en desenvolupament en la mateixa zona, la diferència principal d’aquesta iniciativa radica en la grandària del parc i la seva finalitat. D’aquesta manera es limita el potencial risc ambiental, social i altres usos del medi marí». És a dir: nosaltres (Medflorat) que només posem 5 aerogeneradors, fem poc impacte, però els que en posen 30 o 60 (Tramuntana, Gavina, Catwind), aquests sí que fan mal.

Sembla que molta germanor no hi ha entre els que opten a una mateixa zona i que es veuran les cares a la subhasta...