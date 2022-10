Estimada Renfe, sóc jo, una de les teves passatgeres habituals, de les que els caps de setmana fuig de la ciutat per remullar-se en platges empordaneses. Estic tirada a Caldes de Malavella, un diumenge, com si els diumenges no fossin prou complicats per si sols. Fa unes 3 hores que he sortit de casa amb la intenció d’arribar aviat a Barcelona per intentar organitzar-me la vida, però sembla que passen els anys i segueixes igual de caòtica i poc eficient. Tu saps que el temps val or avui en dia?

Ara mateix tinc una bola de ràbia a la panxa, d’a­que­lles que si intentés agafar un llapis i escriure, trencaria la punta al segon. Estic asseguda al pàrquing amb una motxilla, dues bosses i una caixa plena de túpers que probablement es faran malbé, una cara de mala llet i poca bateria al telèfon, a més de 5 mosquits tigre que em dansen. Crec que el teu pèssim funcionament m’entrena a superar situacions així, d’aquestes que requereixen molta paciència, d’aquestes que et fan sortir caspa. Un transport públic que deixa a gent gran tirada a la via, un transport públic que ven bitllets per anar de peu, o fins i tot quedar-se a les portes, com avui. Qui decideix com funciones? Qui pren aquestes magnífiques decisions? Ah i per cert, espero i desitjo que em tornis els diners. Gràcies, em fas molt fàstic.