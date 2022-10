Eulàlia Reguant i Antonio Baños han comparegut a tribunals de Madrid. Un tribunal ha necessitat traducció per entendre Eulàlia Reguant que ha pogut parlar en català. A Antonio Baños ja no li han permès. Aquests jutges són tan ufans que no consideren necessari conèixer cap més llengua que el castellà? Ells consideren Catalunya part d’Espanya. El català per tant per ells hauria de ser un idioma espanyol. I no el saben. Són mals espanyols.