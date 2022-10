En referència a la guerra d’Ucraïna i el que per a Europa està comportant i cal plantejar-se. Cal resistir al xantatge, oposar-se a la brutalitat del règim de Putin, enfortir la democràcia i abandonar el catastrofisme amb mesures realistes poden contrarestar l’estratègia d’aquest dèspota. Ucraïna no només no cedeix, sinó que resisteix i fins i tot avança, com passa a Kharkhov, malgrat el desequilibri de forces. Farem el mateix els ciutadans europeus?