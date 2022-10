La influència des del «podcast»

La youtuber californiana Emma Chamberlain, de 21 anys, model habitual de Louis Vuitton i propietària d’una empresa de cafè, entre d’altres projectes, va guanyar un premi Streamy el 2018, el mateix any que va llançar la seva primera sèrie de podcasts setmanals, Anything Goes. Chamberlain ha estat inclosa a la llista Time 100 Next de la popular revista homònima, que la va nomenar una de les 25 persones més influents d’internet, i difon un contingut sonor que està produït per una associació que també treballen amb altres influencers, com Rhett & Link i Smosh. Disponibles a Spotify, Apple i altres plataformes, aquests programes valen a Chamberlain per abordar els seus temes favorits: les relacions humanes –i les sentimentals–, la salut mental, la moda i les tendències. Líders d’opinió com la nord-americana Hannah Meloche o la canadenca Ava Jules han seguit el mateix camí. Fins i tot prescriptores espanyoles com Sara Martínez han expressat la seva voluntat de desembarcar a l’univers del podcast. A YouTube, aquesta universitària mostra la seva vida; gràcies als fitxers d’àudio, podria explicar-la. A més, igual que passava amb Instagram i YouTube, les influencers aconsegueixen avui que les seves seguidores els formulin preguntes a Twitter i, després, elles les responen al seu podcast.