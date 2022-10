La seguretat i comoditat de les persones usuàries que viatgen als nostres autobusos és primordial per a Moventis Sarfa. Des de l’empresa prioritzem el benestar animal i, per aquesta raó no es recomana que les mascotes del passatge viatgin a l’interior del portaequipatge dels nostres busos. Treballem de forma contínua per donar més comoditats a les persones viatgeres, per això treballem per incorporar el servei de transport de mascotes als nostres vehicles, garantint les condicions de seguretat i salubritat òptimes. A diferència del que s’especifica a la carta del lector, publicada el 27 de setembre, al Diari de Girona, els autobusos de l’empresa sí que disposen d’un compartiment per a transportar maletes, bicicletes i altres objectes: el portaequipatge, situat a la part baixa del vehicle.

Fa poques setmanes va ser validada l’actualització de la política d’accés de mascotes en la que la companyia porta treballant un temps. És per això que hem iniciat el corresponent procés de formació del personal a bord i, en breu, publicarem protocol d’accés a la nostra pàgina web i aplicació, a bord dels vehicles i a les guixetes. Aquest protocol permetrà l’accés responsable de mascotes sempre que no afecti a la qualitat del servei i la seguretat integral ofertes a les persones viatgeres.