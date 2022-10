Des de que es va iniciar el curs escolar, els usuaris de la línia 2 al seu pas per Plaça Marques de Camps a les 3 de la tarda (aprox) estem indignats.

El bus va tan i tan abarrotat de gent que els conductors es veuen en la necessitat de demanar les targetes pertinents per validar-les ells mateixos i després demanen als usuaris que pugem per la porta de sortida, cosa que no s’entén perquè si és gairebé impossible per una porta també ho és per l’altra.

Per altra banda hi ha gent que es «cola» directament per la porta de sortida (cosa que a mi m’és indiferent, només per si ho vol tenir en compta l’empresa).

És fàcil veure gent gran viatjant dreta perquè tots els seients estan ocupats i no precisament per estudiants, ells sempre cedeixen el seient, si no per que ja estan ocupats per altres persones grans.

A més a més no engeguen l’aire condicionat, la qual cosa fa que l’ambient sigui irrespirable i claustrofòbic.

Demanem que degut a l’altissima afluència es posi en funcionament un altre bus línia 2.

De debò, és necessari.