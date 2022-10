Dinou a un al marcador

The Tyets, dos a zero. Sopa de Cabra, set a zero. Love of Lesbian, quatre a zero. Ginestà, un a un. Antònia Font, cinc a zero, perquè el nom no compta. Dinou a un.

TV3 posa en marxa una nova edició de Covers, el concurs de versions en línia que presenta Lildami, i un cop més, la presència d’artistes femenines és residual. Entre els grups escollits per versionar, només n’hi ha una: Júlia Serrasolsas, la meitat de Ginestà. La música no la fan els números ni les quotes, però la televisió pública hauria de ser un referent per promoure un canvi de mentalitat, perquè l’escassetat d’artistes femenines és una constant en bona part dels concerts del país. Segons l’Anuari de la Música 2022, la presència de dones a les programacions ha caigut sis punts, tornant a xifres del 2017, abans de les campanyes de conscienciació al sector. «No pensem en el gènere, busquem els millors artistes del moment», s’ha justificat més d’una vegada el director del festival de Cap Roig quan li han preguntat per la manca de dones al programa. I els responsables de TV3 deuen haver pensat el mateix. Però si cites tan importants com el Primavera Sound i a casa nostra l’Ítaca o el Portalblau són capaces de dissenyar un cartell paritari sense baixar el nivell, és que el problema no és trobar artistes, sinó voler-les buscar.