Junts, i si canvieu el nom?

Es fan dir Junts per Catalunya o per Girona o per qualsevol altre indret, però la realitat és una altra i està clar que haurien d’anar pensant a canviar el nom. No demostren cap unitat tal com indicaria o es podria pensar pel nom de la formació política. El linxament, tant públic com de portes endins, que han fet amb la seva candidata a l’alcaldia de Girona, Assumpció Puig és un exemple més. L’arquitecta era un exemple de com una persona arrelada a la societat gironina i al món professional, amb una trajectòria molt respectable, decidia fer el pas a la política pensant que podia actuar amb una vocació de servei. Qui la coneix ho sap prou bé. I persones com Puig n’hi ha ben poques. A principis de la democràcia n’hi havia però amb el temps han desaparegut. El seu valor principal és que precisament fugia de la mediocritat que regna actualment a la política. A tots els nivells. La ja excandidata, però, s’ha topat amb els interessos polítics de determinades persones del partit que precisament, junts no van. No crec que hagi pecat d’ingènua perquè per la seva professió ja sabia de quin peu calcen els polítics. Però és que en la política hi ha determinats personatges que diuen voler el millor per Catalunya i per Girona i, en realitat, només busquen el lluïment. Aquests que diuen que van junts ningú se’ls creu.