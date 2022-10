Fa ben poc, en aquest mateix diari, sortia un cas, que m’hi va fer pensar, d’aquí ve el present escrit. De sempre, però avui tal vegada més, som bastants les i els que tenim un animal de companyia, molt especialment cadells de gos, uns animals fidels i intel·ligents. Als que ja tenim una edat, quan els fills ja han marxat de casa, a molts, ens agrada i fins i tot, a alguns, si és una persona que viu sola, els hi recomanen. Parlant amb gent, de la nostra edat, comentem que, sobretot, durant el temps de confinament, ens varen fer bona companyia, i fins tot ens permetia treu-re’ls a passejar unes estones.

Ara bé! No són solament els gossos, hi ha altres tipus d’animals, alguns, fins i tot, ben peculiars. El gat, s’ha perdut una mica, tot i encara n’hi ha; altres tenen una peixera, ocells –cantaires o no– hàmsters, tortugues, i fins i tot, al barri de la Devesa, a vegades, hem vist una noia passejant un senglar, i segur en trobaríem d’altres menes, per exemple el que m’ha a portat a fer l’escrit: una senyora d’edat, que, segons sembla, té una casa amb un jardinet, a una urbanització i té, com a animals de companyia dues o tres gallines i un aneguet, que les hi volen fer treure. No pretenem fer de arbitres, només faltaria, però si les té netes i ben cuidades, voleu dir que és tan greu, per privar-la d’una il·lusió. És el nostre humil parer.