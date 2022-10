Apologia de l’analfabetisme

M’he topat amb un vídeo de Jesús Quintero «el loco de la colina» de fa molts anys on deia: «Siempre ha habido analfabetos, pero la cultura y la ignorancia, siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haber leído un puto libro en su jodida vida. De no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen, cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos, la televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura. Que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los trapos sucios de la portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo.»

És com un epitafi. Durant molts anys massa gent va dir aquella famosa frase «estudiar no serveix per a res» en referència que no servia per sl mercat laboral. Com si tenir cultura per si mateix no fos bo. A més és mentida, un llicenciat universitari guanya avui tres cops més que un que no ho és. Un conseller de la Generalitat va arribar a dir que qui vulgui estudiar Humanitats que s’ho pagui. I ningú el va fer dimitir. No sabia que sense humanitat no hi hauria tecnologia. En fi. També ha fet molt de mal aquesta altra: «els joves no llegeixen llibre, ni diaris però llegeixen a Internet». Una altra mentida. Els joves avui dediquen a mirar pantalles 6,95 hores al dia. Entre la gent i nosaltres avui tothom hi posem una pantalla per protegir-nos.

No és d’ara, són 40 anys de neoliberalisme i neofalangisme implícit a la vena. I sense que alguna petita minoria contraresti aquestes bestieses. La gent mira moltes sèries, tot el dia tot el cap de setmana. Una mitjana de quasi 4 al dia. Per evadir-se, diuen. Analitzem-ho. Deia Neil Postman a Divertir-nos fins a morir que el millor programa de televisió en realitat és el pitjor, perquè té prestigi però juga el mateix paper de narcòtic que el dolent. El dia a dia és tan horrorós que cal oblidar-se’n. Potser hauríem de fer alguna cosa perquè el dia a dia sigui una mica millor. La gent està més aïllada que mai, i més incapacitada de relacions socials que mai. I tot això és l’avantsala del feixisme, qui no vulgui veure-ho és que és cec. El feixisme és abans que res, desraó.

El Federal dels republicans de Sabadell del 2 de maig de 1931 deia «Per damunt de tot, cultura. Res no quedarà de l’esforç cívic dels nostres dies sense la pressió d’un ambient que ens porti a tots pels camins més càlids de la intel·ligència!»