No cal escriure gaire per dir que existeix certa precarietat en la cultura d’alguns ajuntaments, com per exemple permetre la construcció d’un McDonald’s a prop d’una escola o bé permetre que la ciutat s’ompli de noves construccions: vinga pisos, cases, cotxes i gent! I no disposar dels serveis mínims decents? La cultura del caler és la que transmeten alguns ajuntaments mancats de criteri, valors, principis i ètica.