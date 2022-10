Caminar és positiu i forma part de la quotidianitat de molts de nosaltres. De caminar n’hi ha de moltes maneres i cadascú disposa d’unes o altres, però totes van bé.

L’arribada de la foscor abans al vespre fa que canviem horaris. Per exemple, les veïnes que ens vam adonar que caminàvem soles pel mateix espai i vam decidir de fer-ho plegades, ara hem avançat una hora l’inici de la caminada. Quedem tres dies a la setmana en un lloc i qui pot hi ve sense cap compromís. Caminem juntes, però també hi ha entitats que han fet del caminar la base de les activitats, com és Nordic Walking Girona, que ara ha celebrat deu anys de vida. Gràcies a les seves activitats planificades, podem fer marxa nòrdica per Girona, la Vall de Sant Daniel, Fontajau o per altres llocs del territori, així com també per d’altres de ben allunyats a través de viatges programats. Caminar també ajuda, a més a més de la salut, a conèixer altres persones, territoris i cultures.