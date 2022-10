La ciutat dividida

En aquest cas no em refereixo a les picabaralles entre socis de govern i tampoc a una divisió física com si es tractés de Nicòsia, la capital de Xipre, separada encara avui per un mur que la divideix en dos on, per anar d’un costat a l’altre cal un passi especial que es pot obtenir fàcilment el mateix dia previ pagament als funcionaris que regulen aquesta frontera local entre Grècia i Turquia, els dos països que des de l’any 1974 es disputen la sobirania de l’illa.

La divisió que ha establert l’ajuntament de Girona és per una cosa més prosaica, més administrativa, més planera i entenedora. Fa poc més d’un mes, finalment es feien públics els detalls de la proposta presentada per la nova empresa de neteja, la UTE formada per FCC i Rubau, segons la qual els trenta barris en què s’havia dividit la ciutat se’ls assignava una de les cinc zones que, en funció d’estudis d’habitatges i població, se’ls aplicava un determinat repartiment en la futura programació de la neteja diària. Després dels estira i arronsa i els problemes burocràtics i de gestió per a la renovació del servei i amb la polèmica inclosa respecte d’uns plecs de condicions que no acabaven d’encaixar, finalment es va aconseguir la fumata blanca i el contracte es va adjudicar a l’única empresa que s’hi havia presentat, una societat madrilenya-gironina per un import de 168 milions d’euros per vuit anys.

Atesa la importància d’aquest contracte, el més important en xifres absolutes per la quantitat pressupostada que signa la corporació, és d’agrair que s’hagi fet un estudi i una planificació detallada amb informacions precises sobre l’abast del servei que es prestarà a partir d’ara als diferents barris de la ciutat. Així, segons aquest repartiment zonal, al meu barri li toca una escombrada manual (EM en l’argot tècnic) dos dies a la setmana, excepte durant l’hivern que seran tres, escombrada mecànica a las calçades principals (EC) cada quinze dies, una escombrada mixta (EX) un dia a la setmana (no ens toca repàs perquè es considera que els nostres carrers no tenen grau d’embrutiment alt o molt alt) i, pel que fa al servei específic de de papereres (SP), es determina que serà de dos dies a la setmana durant 8 mesos i d’1 dia la resta. No ens pertoca la neteja mecànica amb aigua a les calçades (AC) però sí amb aigua a pressió mixta (AX) un dia a la setmana i el fregat mecànic (FM) un cop el mes. A banda d’aquesta distribució tècnica per sectors, també hi haurà equips especials per neteges imprevistes i casos d’emergències tal i com va especificar el regidor encarregat Eduard Berloso. Cal suposar que en aquests càlcul de necessitats s’hi han inclòs els servei especials que caldrà endegar en el cas, gens hipotètic, que haguem de patir una altra inundació.

Es a dir, després del part dolorós d’un nou contracte de neteja, ja tenim en negre sobre blanc la teoria del que s’ha de fer a partir d’ara perquè Girona recuperi la brillantor perduda. Si tot funciona, els nous sistemes de neteja viària es començaran a desplegar ja aquest mateix mes d’octubre i s’ha previst que s’incorporin paulatinament 73 nous empleats que reforçaran l’actual plantilla. Sembla que també comptaran amb nou material, carretons de brossa elèctrics, furgonetes, escombradores mecàniques i vehicles especials, tot plegat amb la pretensió que Girona faci goig. Espero que tot sigui per fi de bé perquè amb aquesta milionària inversió faríem molt mal negoci si els carrers, les places, els jardins, els barris i la ciutat en el seu conjunt no ho notessin en positiu.

L’esforç tècnic i pressupostari sembla que s’ha posat sobre la taula però ara cal també la conscienciació cívica necessària perquè «Girona + Neta» sigui quelcom més que una marca de servei conjuntural. I això s’aconsegueix amb les petites coses de cada dia, ja sigui recollint la caca dels gossos, impedient que facin pipí a les parets o fer un ús correcte dels contenidors. El Capità Enciam ja ho deia fa una colla d’anys: «els petits gestos son poderosos».