La mentida de Francesc Serés

L’escriptor Francesc Serés ha sigut l’últim en caure del cavall de la gran mentida de l’independentisme català. Serés, nascut a la Franja i establert a la Garrotxa des de fa anys, tot i que ara –desconec si temporalment o no– resideix a Berlín, ha escrit la novel·la La mentida més bonica sobre el desengany que ha representat per a molts catalans el procés independentista, una mena de confessió autobiogràfica. És el desengany expressat per un independentista dels de pedra picada, que fins i tot va perdre la seva ben remunerada col·laboració al diari El País durant l’època dura del procés. Serés és un dels escriptors catalans de més èxit, amb novel·les reconegudes com La casa de foc, ambientada a la Garrotxa. Té més de 15.000 seguidors a twitter.

Però, com que costa molt assumir que s’han deixat enganyar pels seus durant tant de temps, al final la responsabilitat sempre acaba essent d’Espanya. En una entrevista d’Anna Abella, publicada al Diari de Girona, Serés considera que «a l’altre costat, Espanya no et va donar alternativa (…) Espanya s’ha retratat intransigent i autoritària. Hem vist que la democràcia espanyola és d’una baixa qualitat impressionant». Fixin-se que l’únic que retreu als «seus» és que l’han enganyat (La mentida més bonica, títol de la novel·la), però els malvats, els antidemocràtics, són els espanyols, ignorant que no passa setmana sense que assistim a actes d’autoritarisme i sectarisme protagonitzats pels polítics independentistes. Dissabte passat, l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, va deixar que un grup pengés una pancarta al balcó de l’Ajuntament amb una impunitat que no hauria permès si els assaltants no fossin dels seus. O la consellera Gemma Geis (JxCAT), la que no concedeix entrevistes als mitjans de comunicació no afins, que dimarts es va negar a respondre una pregunta al ple del Parlament amb l’argument que no hi ha vicepresident, tot i haver assumit ella, provisionalment, la conselleria del destituït Jordi Puigneró. O l’excap d’investigació dels Mossos que ha denunciat que el van fer fora per negar-se a donar informacions als polítics sobre casos judicialitzats. Tres exemples només de l’última setmana, que igual Serés els considera d’alta qualitat democràtica.

Per descomptat que Espanya és una democràcia amb moltes deficiències (la dreta nacionalista espanyola boicoteja des de fa quatre anys la renovació del Poder Judicial), no sé si més o menys que França, Itàlia, Estats Units… Segons Francesc Serés, Espanya «és un país que no té cap tipus d’estimació per les cultures pròpies». Comparat amb qui? Amb França? L’admirada democràcia francesa, la de la revolució del 1789, acaba de portar l’Ajuntament d’Elna, de la Catalunya del Nord, als tribunals per permetre que es parli en català als plens municipals perquè «podria malmetre els principis fonamentals de la República». És millor la democràcia nord-americana que deixa fora del sistema sanitari als que no tenen mitjans per pagar-s’ho? Totes les democràcies són imperfectes.

Igual que quan Francesc Serés diu que «Espanya és d’una impunitat absoluta, la corrupció sistèmica dels partits polítics ha sigut tremenda que fins i tot surten intel·lectuals a demanar l’indult a Griñán». A Francesc Serés l’escandalitza que intel·lectuals espanyols demanin l’indult per a José Antonio Griñán, però no que nombrosos intel·lectuals catalans donin suport a Jordi Pujol, cap d’una trama de corrupció familiar (tant és que sigui per acció o per omissió) que durant anys es va moure per Catalunya com si fos la seva finca privada. I tampoc el deu escandalitzar que destacats membres de la cultura catalana com Jaume Cabré, Pilarín Bayés, Maria del Mar Bonet, Isidor Marí, Salvador Cardús, Biel Mesquida, i tants altres, hagin subscrit un manifest de suport a la presumpta corrupta Laura Borràs. L’independentisme català sempre ha vist la palla en els ulls dels altres i no ha vist mai l’enorme biga que té en els seus. Com deia Plaute, autor còmic d’abans de Crist, «el que acusa l’altre de mala conducta hauria de mirar-se a si mateix».