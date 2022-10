Fa quinze anys, el govern espanyol presumia de ser la vuitena economia del món. Treien pit de ser una potència mundial en el pic de la bombolla immobiliària i de crèdit. Un miratge, perquè la construcció era un motor econòmic que ben aviat faria figa. Any rere any, Espanya representa una part més petita de l’economia global, veient-se sobrepassada per altres economies emergents i desenvolupades. Tant ara com a mitjans de la primera dècada del segle XXI, Espanya era un gran beneficiari d’ajudes europees i tenia una fiscalitat molt baixa.

Per això, sobta que hàgim entrat en una cursa per rebaixar els impostos. Les comunitats autònomes governades pel PP, moltes d’elles receptores netes de recursos i de transferències d’altres territoris, s’han apuntat al dumping fiscal amb arguments populistes. Per contrarestar-ho el govern central ha presentat un paquet de mesures que té com a gran bandera l’impost a les grans fortunes i l’increment del benefici fiscal a les rendes de fins a 21.000 euros. Veurem si un cop fets els comptes, la recaptació puja com diu l’executiu. Perquè el que està clar és que ara com ara, encara que a molts els pugui semblar sorprenent, paguem pocs impostos. A Europa només tenen menys pressió fiscal a Irlanda, Romania, Bulgària, Lituània i Letònia.