Fa molts anys, va haver-hi dictadors als quals només els interessava deixar a les persones sense llibertat. Ho feien mitjançant moltes vies, imposant normes, prohibint coses, però hi ha una cosa en concret que no només va deixar a la societat sense llibertat física, sinó que també els va arravatar la llibertat mental. Estic parlant de la prohibició dels llibres. Els llibres acostumaven a ser una via d’escapament per a moltes persones, ja que si els seus cossos no podien escapar, almenys ho feia la seva ànima.

Actualment tenim el privilegi de poder tenir a les mans tots els llibres que volem, i moltes persones encara no saben la sort que tenen. Com ja he dit, fa anys les persones haguessin pagat molts diners per poder llegir un llibre, ara ho podem fer de manera totalment gratuïta i no ho fem. Llegir també ens aporta riquesa. És molt fàcil distingir una persona que no llegeix d’una que arrasa amb els llibres. Les persones que no llegeixen estan atrapades en una realitat molt gris, en canvi, les que llegeixen poden viatjar a través dels llibres, descobreixen mons, pensament i augmenten la seva imaginació, entre molts altres beneficis més. Es pot dir que un dels millors plaers de la vida és llegir.