L’altre dia es va fer la presentació del PRUG del Cap de Creus a Roses. La gent que està tirant endavant el projecte mereix ser felicitada, però m’agradaria manifestar alguns punts que crec que són de gran importància.

El Cap de Creus és el motor d’un model de turisme del qual vivim, directa o indirectament, molts dels pobles, empreses i famílies de l’Alt Empordà.

Les més de 50 empreses nàutiques que de segur tenim tan sols comptant Roses i Empuriabrava, amb tot els seus equips de treballadors que venen i mantenen embarcacions a la zona, ho fan gràcies al fet que la majoria dels seus usuaris tenen un lloc per anar a passar el dia: el Cap de Creus!

És per això, que crec que els responsables del tirar endavant aquest projecte de protecció ambiental tan necessari han de ser extremadament assenyats amb com enfoquen l’assumpte.

Dins dels deu objectius generals que ens van dir que tenia el projecte els seus responsables, no en vaig veure cap que digués «integració a les normes del parc de la flota de vaixells que actualment en gaudeixen» (o similar).

No sé quantes famílies de l’Alt Empordà que treballen amb restauració, nàutica, hostaleria, etc. viuen o es beneficien directa o indirectament del moviment d’embarcacions d’esbarjo que hi ha al Cap de Creus cada estiu, però siguem conscients que, entre d’altres raons, degut a la competència que ens fan altres destins turístics, la temporada cada cop és més curta i difícil.

Deixo que em titlleu de classista i d’anti-ecologista, però permeteu-me que parli clar: podem intentar canviar el model turístic de l’usuari que va al Cap de Creus intentant fomentar la pesca amb canya des de les roques o el piragüisme, per posar alguns exemples, però com ens deixin de visitar els turistes que venen cada temporada amb els seus costosos vaixells a causa d’una excessiva fiscalització i un desig de controlar-ho tot al Cap per part dels seus responsables, de poc ens serviran les praderies de posidònia... malgrat de ser tant necessàries!