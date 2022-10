Quan amb prou feines tenia tretze anys, el meu cos va començar a créixer en altura. Jo pregava cada dia que no ho fes més. Els que em coneixen en persona saben que en aquests moments arribo gairebé als dos metres i supero els cent quilos. Però llavors l’alçada no va esperar el pes i vaig créixer amb total desproporció, quedant prim com un fideu. Aquella va ser la diana que van agafar els meus companys i durant tot un any vaig patir bullying. «El fideu», em deien, amb burles de tota mena.

Per als qui hem patit en pell pròpia el bullying, sabem que no hi ha res tan dur per a un adolescent en una edat en què per pertànyer al grup ets capaç de tenyir-te els cabells de rosa i omplir-te la cara de pírcings. Aleshores un no tenia cap mena de defenses i cada dia es convertia en un calvari. Era tanta la vergonya que sentia que encara avui no els ho he explicat als meus pares, que potser se n’assabentaran per aquesta columna. Els professors, que presenciaven les burles, s’ho prenien com una cosa que era part de la natura i miraven cap a una altra banda. Sempre n’hi hauria un de més feble a qui posarien a parir. Això passava als anys 90.

Quan avui pensem que s’ha acabat, és quan sembla més present que mai. A Girona, fa poc temps, pares alarmats es concentraven a les portes de l’institut de Cassà de la Selva (Gironès) per denunciar l’assetjament escolar al centre. El detonant havia estat l’intent de suïcidi d’una alumna. Els pares apuntaven directament el professorat i la direcció, a qui acusen de «no fer res» per aturar-lo. Continua succeint. És l’evident conclusió a què un n’arriba avui dia. Hi continua havent professors que miren cap a una altra banda.

Aquesta setmana, els pares desesperats d’una altra adolescent catalana han aconseguit reunir 225.000 firmes. Es tracta del cas de Kira, l’alumna de Sant Andreu (Barcelona) que sí que va tenir èxit en l’intent de treure’s la vida i va deixar un buit impossible d’omplir, carregat de preguntes. Demanaven reunir-se amb el president Sánchez, però sobretot responsabilitat penal per a professors i col·legis que ho permetin.

Allà hi ha la clau, en els adults que ho permeten. Si un de tots els professors que veien com em feien la vida impossible hagués intervingut, un altre hauria estat el meu record d’adolescència. No guardo cap rancor pels meus companys d’institut, fins i tot tinc un grup de WhatsApp amb ells. En canvi, els professors d’aquell temps em semblen dignes de menyspreu.