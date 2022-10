Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) és una de les veus més altes de la poesia europea del segle XX. Ara en podem llegir en català, en una excel·lent versió de l’admirada poeta i traductora Rosina Ballester publicada a Adia Edicions, Dia del mar, un dels llibres que millor la representen. En un dels poemes en què Sophia de Mello Breyner va assajar d’explicar la seva concepció del fet literari, Art poètica, anotava: «La dicció no implica estar alegre o trist/ Sinó donar la meva veu a la vehemència de les coses». I a Dia del mar trobarem un poema on aquesta determinació assoleix una plasmació definitiva: «Les imatges passaven fugitives./ Estàvem nus enfront les coses vives./ Quina presència mai podrà complir/ L’impuls que viu en nosaltres, sense fi,/ D’ésser tot i en cada flor florir?». A Dia del mar hi ha una condensació d’aspectes fonamentals de la manera com Sophia de Mello Breyner concebia l’experiència d’existir. Hi reconeixem una sensualitat intel·lectualitzada, una comunió profunda amb la natura («Senyor, dona’m la innocència dels animals/ Per poder beure aquest matí/ L’harmonia i la força de les coses naturals»), un lirisme alhora intens i contemplatiu, un diàleg amb la tradició cultural amb què s’identificava, una espiritualitat humanista i serena,... Sophia de Mello Breyner hi reflexiona sobre ella mateixa des de la seva manera de sentir-se part del món. En vol gaudir alhora que cerca entendre’s. El seu paisatgisme no és descriptiu, sinó introspectiu.

Com el títol ja anuncia, el mar n’és protagonista. Un mar que contempla mentre hi percep un ressò de la seva pròpia mirada. Arreu de Dia del mar les imatges se succeeixen sense precipitació, amb la profunditat de l’anhel de plenitud. Resseguint-ne les pàgines tenim la consciència no tan sols de navegar per l’univers personal de Sophia de Mello Breyner, sinó d’acompanyar-la en un viatge a través de geografies i de mites que ens fonamenten i ens il·luminen. Hi afronta la ferida de la brevetat del temps amb un gest vitenc, que no esborra una certa nostàlgia, que en alguns versos adquireix una expressió corprenedora: «Distància de distància derivada/Aparició del món: la terra degoteja/ Pels ulls que la veuen revelada./ I enrere una altra llunyania immensa mor». Com ja he esmentat, a Dia del mar Sophia de Mello Breyner es recolza sovint en la referència simbòlica que associa a la mitologia o a personatges històrics que han deixat una petjada perdurable: Endimió, Dionisos, Casandra, Medea, Alexandre de Macedònia, Miquel Àngel... Déus i herois que ens parlen de la flama que uneix, immortal en la llum, l’aventura humana. Capbussar-nos en la poesia de Sophia de Mello Breyner és tornar a nosaltres mateixos, ressorgir del que s’esdevé per endinsar-nos en el que ens configura. Rosina Ballester ens ofereix, amb la seva mà tan sàviament avesada a la bellesa, la possibilitat d’assaborir Dia del mar, un llibre que voldrem tenir sempre a prop.