L’atropellada independència de Guinea Equatorial

L’any 1964, mentre que les Nacions Unides anaven pressionant perquè el Govern espanyol fixés la data per a la independència, les posicions antagòniques s’aguditzaven al si del Govern espanyol. El Ministeri d’Afers Exteriors desitjava complir els compromisos de descolonització seguint les resolucions de les Nacions Unides mentre que la presidència del Consell de Ministres, que controlava els ressorts del poder al territori africà, només contemplava la independència a mitjà i llarg termini. La confrontació entre Carrero Blanco, vicepresident del Govern, i el ministre Castiella també es va reproduir en aquest episodi de les descolonitzacions dels enclavaments africans. Cal destacar que també existia una forta separació dins del territori de caràcter ètnic, un fort antagonisme entre els dos grups majoritaris: fang al continent i bubis a l’illa de Fernando Poo. Els bubis desitjaven una escissió pel temor de ser controlats pels fang. L’agost del 1966, una delegació de les Nacions Unides va visitar els territoris i es va conformar una opinió d’un territori on el règim autonòmic no era operatiu i la corrupció era rellevant. Tot això va ser essencial per a l’aprovació de la Resolució 2.230 de l’Assemblea General de Nacions Unides. Com a reacció a la pressió de l’organització internacional, el desembre del 1966 el Govern espanyol va anunciar la creació d’una Conferència Constitucional que prepararia la independència, seguint ara sí, aparentment, el model britànic.

Presidència del Govern va maniobrar per dilatar en el temps la convocatòria de la Conferència, que no es va celebrar fins al període comprès entre octubre de 1967 i juliol de 1968. En el transcurs de la Conferència van aflorar les tensions i contradiccions que es vivien tant a la capital de la metròpoli: Presidència del Govern i el Ministeri d’Afers Estrangers van donar suport a partits polítics diferents i líders diferents per fer front a l’etapa de la independència. Al si de la comunitat local, els bubis i els cercles de les elits de Fernando Poo van buscar el suport de les Nacions Unides per a una escissió i una posterior independència separada dels territoris del continent. El Consell de Ministres va aprovar el juny de 1968 un projecte constitucional que proposava un sistema polític basat en una república democràtica, presidencialista i unitària (amb clàusules de salvaguarda per a la minoria bubi). Aquest era el model que defensava les Nacions Unides vist l’antecedent del model de Biafra.

L’agost del 1968, els guineans van aprovar el projecte de Constitució i un mes després, al setembre, es van celebrar les primeres eleccions. La segona volta dels comicis va convertir Francisco Macías Nguema en primer president del futur nou Estat africà. El 12 d’octubre del 1968, Guinea Equatorial accedia a la independència. En representació del Govern espanyol va assistir a l’acte de signatura de la independència el ministre Manuel Fraga Iribarne. Per pressió de la comunitat internacional, el govern franquista va haver d’acceptar unes institucions democràtiques que no permetia a la metròpoli. La sortida de la comunitat espanyola i dels cossos de l’administració de la metròpoli va ser precipitada.

Rosa Pardo Sanz assenyala la que hauria pogut ser una aposta més decidida del Ministeri d’Afers Estrangers en la pugna amb la Presidència del Govern: «Segurament, el Ministeri d’Afers Estrangers hauria hagut de donar suport amb més decisió al cercle del Monalige (Moviment Nacional d’Alliberament de Guinea Equatorial) i dels criolls fernandins a canvi del compromís d’aquests de mantenir una estreta relació amb Espanya després de la independència; o, potser, haver jugat a fons la carta de l’escissió, que hauria permès mantenir la influència espanyola a l’illa. Però l’objectiu de Castiella era Gibraltar i calia descolonitzar aviat i seguint l’ortodòxia marcada des de l’ONU».

Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, jurista i ponent de la Constitució espanyola del 1978, va ser requerit el 1968 per assessorar i preparar la segona fase de la Conferència Constitucional per a la independència de Guinea Equatorial. Va participar, igualment, en la redacció de l’avantprojecte de Constitució i l’elaboració d’una proposta de sistema electoral que havia d’elaborar la mateixa Conferència.

A les seves memòries, publicades l’any 1993, Herrero de Miñón dona una visió en primera persona del projecte de Castiella per a Guinea Equatorial, del tot discrepant amb els temps i les formes que va imposar Carrero Blanco: «El projecte de Castiella, tal com una nit d’aquell mes de febrer (de 1968) m’ho va exposar al seu despatx de Santa Cruz, no tenia certa grandesa i indubtable viabilitat, encara que hagués requerit una política interior molt diferent. Es tractava, segons el ministre, de conduir ràpidament fins a la independència a Guinea Equatorial primer i al Sàhara després, i establir amb ells íntims llaços de cooperació de manera que, assumint un cost econòmic no petit, Espanya pogués, en gran mesura, determinar-ne la política exterior. Amb això, el polític bilbaí confiava a obtenir tres objectius: dos vots més per a Espanya a les Nacions Unides, important carta a jugar en contenciosos presents i futurs; contrapesar des del Sud les apetències marroquines, establint una aliança entre el futur Sàhara, vinculat a Espanya i Mauritània i, en fi, no només donar mostres de bona voluntat cap al Tercer Món sinó aconseguir dues vies d’entesa amb ell. Sens dubte el problema de Gibraltar, que ja aleshores obsessionava Castiella, pesava molt en aquest disseny estratègic i no va deixar, al meu entendre, contribuir a la seva frustració».